Доба в АТО: бойовики здійснили 31 обстріл, двоє українських бійців зазнали поранень (відео)

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий зазнав поранення, ще один – бойове травмування.

З початку доби бойовики російсько-окупаційних бандформувань здійснили 31 обстріл позицій Збройних сил України на Донбасі застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook, внаслідок ворожих обстрілів один український військовий зазнав поранення, ще один – бойове травмування.

Зокрема, на Донецькому напрямку із 120-мм мінометів й озброєння танків бойовики обстріляли наші опорні пункти в районі Павлополя та Пищевика. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував по оборонцях Водяного і Новотроїцького, гранатомети і стрілецьку зброю – в районі Авдіївки, Гнутового, Водяного та Невельського, великокаліберні кулемети – неподалік Пищевика, Новотроїцького, Черненко і Талаківки. Крім цього, під Павлополем і Талаківкою агресор застосував БМП, стрілецьку зброю – поблизу Красногорівки, Лебединського та Шахти «Бутівка», а по захисниках Павлополя і Новотроїцького – вівся снайперський вогонь.

Крім того, на Луганському напрямку заборонені 120-мм міномети ворог застосував по українських позиціях поблизу Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцевого. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по оборонцях Новоселівки, Луганського, Новгородського та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї потрапили наші укріплення в районі Кримського, з гранатометів – неподалік Зайцевого, а великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – під Новоселівкою.