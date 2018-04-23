13-річний "бойовик ЛНР" відповів на звинувачення сайту "Миротворець" (фото)

Підліток підтвердив, що його батько воював за "ЛНР", але зараз він перебуває в Росії.

13-річний Максим Глусенко, який нібито воює на боці бойовиків на окупованому Донбасі, стверджує, що не брав участі в бойових діях.

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"Це все брехня. Мені тут 8 років. А зараз 13. Не знаю, звідки ці фото з'явилися. Я до всіх цих рухів відношення не маю. Краще б мир був. Це я тепер в Україну не потраплю?" — сказав хлопчик у коментарі "Обозревателю".

За словами Глусенка, в Києві у нього живе рідня, з якою він підтримує зв'язок. А за "ЛНР" воював його батько Олександр Глусенко, який зараз вже перебуває в Росії.

Раніше сайт "Миротворець" повідомляв, що на окупованій території Донбасу на боці бойовиків воює 13-річний Максим Глусенко.

Відомо, що його батько Олександр Глусенко служить бойовиком в 1-ій штурмовій групі т. зв. "Народно-визвольного батальйону "Зоря".