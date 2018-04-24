Тука спрогнозував терміни встановлення стійкого миру на Донбасі (відео)

Україна отримала величезні рани, зауважив заступник глави МінТОТ.

Для того, щоб на сході України встановився стійкий мир, можуть знадобитися десятиліття.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука.

Читайте такожТука прокоментував план Авакова зі звільнення окупованого Донбасу

"У сприйнятті переважної більшості громадян мир – це припинення вогню. А є таке більш фахове поняття як стійкий мир. І от розбудова стійкого миру може тривати десятиріччями, бо ми дістали величезні рани", – сказав він.

Тука пояснив: "І насамперед йдеться не про зруйновані об'єкти інфраструктури. Хоч якби це було прикро і боляче родинам загиблих, але мова не про людські втрати. Загинула одна людина, а скільки навколо неї людей дістали моральні, емоційні, психологічні травми. Ось про що мова. І щоб ці рани затягнулися, знадобляться роки і роки".

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для реінтеграції окупованих районів Донецької та Луганської областей необхідно прийняти закон про колабораціонізм та амністію. Міністр також упевнений, що реінтегрувати відразу всю неконтрольовану територію не вдасться навіть у разі присутності там миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй.