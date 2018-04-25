Журналіст про пропагандистський фільм РФ "Русская весна. Начало": згадок про призвідників війни - нуль

З часом у Росії, напевно, взагалі будуть говорити, що Бородая та Стрєлкова придумали укрЗМІ, припустив журналіст.

У Росії до четвертої річниці початку війни випустили черговий пропагандистський фільм під назвою "Русская весна. Начало".

"Згадок про російських призвідників війни Бородая і Стрєлкова - нуль. Ніби й не було ніколи на Донбасі російських громадян. Не згадується і про проект "Новоросія", - розповів на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

Читайте також«Русский мир» настає: на кладовищах ОРДЛО почали красти не лише метал, але й гранітні надгробки (фото)

"Всі коментатори у фільмі - виключно громадяни України, які грали в 2014 році другорядні ролі. Слов'янськ коментує "народний мер" Пономарьов, Луганськ - Югослав (хто його тепер взагалі пам'ятає?) і Карякін", - зазначив він.

За словами журналіста, всі підкреслено кажуть, що воювали не проти України, а за федералізацію, що є відвертою брехнею. "Досить підняти будь-яке відео 2014 року, на якому зривають і топчуть українські прапори", - додав Казанський.

Він наголосив, що Донецька з якоїсь причини у фільмі практично немає. Губарєва не показали жодного разу: "він тепер в РФ теж в числі неправильних героїв, яких не можна згадувати".

"Коротше, все в славних сталінських традиціях, коли незручні події і неугодні люди зникали з фотографій і викреслювалися з газет, наче їх ніколи не було", - підсумував журналіст.

Раніше Казанський повідомляв, що мережа супермаркетів "Народний", колишні віджаті АТБ, в Луганську кинула постачальників і не повернула їм півмільйона рублів за поставлені товари.