Українські хакери показали координати бази окупантів у Луганську, де "багато військової техніки"

Волонтер зазначив, що всі географічні дані про терористів він вислав у СБУ та волонтерам, що працюють з армією.

«Українські Кібер Війська» визначили географічні координати бази російських окупантів у Луганську.

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Про це повідомив засновник організації «Українські Кібер Війська» Євген Докунін на своїй сторінці у Facebook.

«Українські Кібер Війська визначили географічні координати бази російських окупантів. Військова база російських окупантів знаходиться в Луганську. В цьому ангарі багато військової техніки», – йдеться в повідомленні.

Докунін зазначив, що всі географічні дані про терористів він вислав у СБУ та волонтерам, що працюють з армією. «Щоб наші війська могли знешкодити їх на Донбасі», – пояснив він.

Довідка УНІАН. «Українські Кібер Війска» - волонтерська IT-організація, заснована в червні 2014 року, яка проводить оборонні та наступальні операції в Інтернеті з метою боротьби з сепаратистами і терористами, а також для протидії інформаційним атакам Росії проти України.