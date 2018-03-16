Російські хакери атакували Білорусь під виглядом "Українських кібервійськ" - активіст

Засновник "Українських кібервійськ" заявляє, що за чотири роки роботи організація ніколи не атакувала білоруські сайти чи інші ресурси.

Працюючі на ФСБ російські хакери віроломно атакували дружню для Росії країну - Республіку Білорусь, зокрема, вони зламали сайт міліції Мінська, після чого він був повністю закритий.

Про це повідомив засновник організації «Українські кібервойска» Євген Докукін на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Російські хакери створили акаунти в Twitter і Youtube і сайт c використанням мого англійського тексту і фото, зі своїм текстом про Foreign Affairs Brigade (загін закордонних справ - УНІАН) і з посиланням на мої пости у Facebook. Намагаються зробити вигляд легітимного підрозділу «Українських кібервійськ», хоча такого підрозділу у нас ніколи не було і ці люди мені невідомі. Вони хакнули сайт perehvat.gov.by. Це явно зроблено з метою посварити Україну і Білорусь», - написав він.

Докунін також зазначив, що головним завданням «Українських кібервійськ» є протидія російської агресії, тому атаки на інші країни апріорі навіть не розглядається.

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«Ми протидіємо тільки російської агресії. Тому не маємо відношення до злому державного сайту Республіки Білорусь », - написав він.

Засновник «Українських кібервійськ» також звернув увагу, що раніше російські хакери вже неодноразово використовували підлий прийом - атакувати під виглядом хакерів з інших країн.

«Ще в листопаді російські хакери, що працюють на ФСБ, закосили під" польський анонімус "(підрозділ хакерської групи Anonymous - УНІАН) і зламали ресурси Міністерства внутрішніх справ в Одесі та інші державні ресурси, після чого викладали ці дані в мережі», - розповів Докунін .

Як повідомляв УНІАН, діяльність російських хакерів, які працюють на спецслужби РФ, помічена по всьому світу. За інформацією зарубіжних ЗМІ, Агентство національної безпеки зафіксувало неодноразові атаки на елементи виборчої інфраструктури США, що може розцінюватися як втручання у вибори президента США в 2016 році. З 2014 року хакерські угрупування проводили атаки на ресурси Демократичної партії США.

Крім того, російських хакерів звинувачують у поширення вірусу Petya (PetyaA, NotPetya), який завдав удар на інформаційні системи великих компаній і держорганів в Україні і поширився на інші країни влітку 2017 року. У січні видання The Washington Post написало, що в ЦРУ США з високою часткою ймовірності впевнені, що вірус NotPetya був створений в Головному розвідуправлінні Росії. Також, в причетності російських хакерів до кібератаки заявили в МЗС Великобританії.

Всього за п'ять років в США вже засудили 14 російських хакерів, ще 15 чекають рішення. Однією з найбільш резонансних справ було затримання Романа Селезньова, який в складі групи з більш ніж 30 осіб в період з 2009 року викрав понад 51 мільйон доларів. Його засудили на 27 років позбавлення волі.

Довідка УНІАН. «Українські кібервойска» - волонтерська IT-організація, заснована в червні 2014 року, яка проводить оборонні та наступальні операції в Інтернеті з метою боротьби з сепаратистами і терористами, а також для протидії інформаційним атакам Росії проти України.