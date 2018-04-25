Нагадує фільм "Життя після людей": з'явилися свіжі фото з окупованого Донецька

"Все за правилами "русского мира", коментують користувачі світлини з окупованого Донецька.

У мережі з'явилися фото занедбаного парку біля "Донбас-Арени" в окупованому Донецьку.

Читайте такожБойовики вирішили провести футбольний матч на захопленій "Донбас Арені"

Світлини у Twitter опублікував користувач Necro Mancer. "Нагадало фільм "Життя після людей", "Все за правилами "русского мира", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше журналіст Денис Казанський показав у мережі фотографії окупованої бойовиками "Донбас Арени". За його словами, занедбана "Донбас Арена" потроху заростає бур'янами. "Газони здичавіли, ставок перетворився на болото, всюди бур'яни. Вітрина русского мира", - йшлося у повідомленні.