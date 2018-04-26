Цілі родини розстрілювали: комбат розповів про звірства бойовиків у Дебальцевому і Вуглегірську

Комбат зазначив, що навіть чутки про звірячі страти не віднадили місцевих жителів від допомоги українським військовим.

За допомогу батальйону Кульчицького людей з окупованих Дебальцевого і Вуглегірська показово страчували.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів командир батальйону імені Кульчицького Віктор Толочко.

"Ми знаємо, що коли у 2015 році Дебальцеве та Вуглегірськ були захоплені, тих людей, які нас підтримували свого часу, окупанти вбили. Цілі родини вивезли разом з дітьми на вуглегірський цвинтар і розстріляли. Тільки за те, що вони нам допомагали..." - розповів комбат.

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Водночас, він зазначив, що навіть чутки про звірячу страти не віднадили місцевих жителів від допомоги українським військовим. "Навіть незважаючи на це, люди продовжували з нами співпрацювати. Тому що довіряли. І нехай вони ще не говорять про нас "наша армія" - але я знаю, що там вже починають сприймати нас, як рідних... І знаєте, в тих місцях, де ми стояли, люди зараз - більш патріотичні, більше люблять державу, більше хочуть її перемоги, ніж навіть тут, у Києві", - резюмував Толочко.

Як повідомляв УНІАН, в тимчасово окупованому Дебальцевому Донецької області нічні партизани повернули стелі з назвою міста кольори українського прапора.