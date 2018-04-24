Нічні партизани зробили вилазку в "ДНР" (фото)
У тимчасово окупованому Дебальцевому Донецької області нічні партизани повернули стелі з назвою міста кольори українського прапора.
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"У нас знову проявили себе нічні партизани і знову перший майданчик! І це зовсім не дрібниця, повірте! Місце, де встановлена ця ватна стела-траса.Там вдень страшно ходити, не кажучи вже про нічний час, в який і малювали! Донбас-Україна!", - йдеться в Twitter Дебальцеве UA.
На сьогодні Дебальцеве контролюють бойовики "ДНР". Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ відкрила базу передового патрулювання в Дебальцевому.
#Дебальцеве#ПерваяПлощадка#Об'їзна— Дебальцеве UA (Помаранчевий Апельсин) (@ya_kak_apelsin) April 23, 2018
У нас знову проявили себе нічні партизани,і знову перша майданчик!)..І це зовсім не дрібниця,повірте!)Місце,де встановлена ця ватна стела-траса.Там вдень страшно ходити,не кажучи вже про нічний час,в яке і малювали!
Донбас-Україна! pic.twitter.com/iXE08458lT