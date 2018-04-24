Нічні партизани зробили вилазку в "ДНР" (фото)

Нічні партизани на окупованій частині Донецької області вкотре зробили вилазку.

У тимчасово окупованому Дебальцевому Донецької області нічні партизани повернули стелі з назвою міста кольори українського прапора.

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"У нас знову проявили себе нічні партизани і знову перший майданчик! І це зовсім не дрібниця, повірте! Місце, де встановлена ця ватна стела-траса.Там вдень страшно ходити, не кажучи вже про нічний час, в який і малювали! Донбас-Україна!", - йдеться в Twitter Дебальцеве UA.

На сьогодні Дебальцеве контролюють бойовики "ДНР". Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ відкрила базу передового патрулювання в Дебальцевому.