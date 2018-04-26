Бойовики сьогодні завдали удару по Зайцевому: пошкоджено дев'ять будинків

Правоохоронцями вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Бойовики обстріляли село Зайцеве Бахмутського району Донецької області, пошкоджено дев’ять будинків. Читайте такожЗагострення в АТО: 76 обстрілів, 11 військових поранено Як повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції України у Донецькій області, обстріл населеного пункту розпочався о 9-й годині ранку. Поранених серед населення немає. Проте пошкоджено 9 будинків. Також, зазначили у поліції, поранено дві корови. Правоохоронцями вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ознаками ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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