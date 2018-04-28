На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу бойовиків поранено українського бійця

Бойовики продовжують обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння Луганське, Новотошківське, Талаківку, Гнутове, Широкине та шахту «Бутівка».

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з опівночі вже 10 разів прицільно обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок чого зазнав поранення один український військовослужбовець.

Читайте такожЗагострення в АТО: 53 обстріли з боку бойовиків, троє поранених українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони полковник Максим Праута повідомив на брифінгу, посилаючись на оперативні зведення штабу антитерористичної операції.

«Щодо поточної ситуації сьогодні, 28 квітня: з опівночі станом на 9 ранку з боку бойовиків російсько-окупаційних військ вже зафіксовано 10 прицільних обстрілів», - сказав речник.

За його словами, на Луганському напрямку окупанти чотири рази застосовували міномети різних калібрів, обстрілюючи населені пункти Луганське та Новотошківське.

«Загалом станом на 9 ранку противник випустив по наших позиціях понад 40 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм», - додав Праута.

Також він повідомив про провокативні обстріли ворога на Донецькому напрямку з мінометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в бік Талаківки, Гнутового, Широкиного та шахти «Бутівка».

«Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник отримав поранення. Його доставлено до військового мобільного госпіталя, де надається кваліфікована медична допомога. Стан здоров’я нашого захисника – середньої тяжкості», - зазначив Праута.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня на Донбасі російсько-окупаційні війська 53 рази відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України, і внаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранень.