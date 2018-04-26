Внаслідок мінометного вогню бойовиків поранено четверо українських бійців (відео)

З початку доби бойовики 21 раз обстріляли позиції сил АТО с мінометів і гранатометів.

З початку доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, внаслідок бойових дій четверо українських військовослужбовців дістали поранення.

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Про це повідомляється на сторінці прес-центр штабу АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли захисників Новотроїцького. З мінометів калібру 120 мм та 82 мм окупанти вели вогонь по українських опорних пунктах поблизу Лебединського, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї – в районі Авдіївки, Мар’їнки, а також Кам’янки.

Бойовики застосували великокаліберні кулемети під Невельським і Талаківкою, стрілецьку зброю – в районі Ломакиного та Опитного, а неподалік Новомихайлівки – вели снайперський вогонь.

На Луганському напрямку з заборонених 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та протитанкової рушниці терористи обстріляли українські укріплення поблизу Зайцевого.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок ранкового обстрілу бойовиками селища Зайцеве, що на Донеччині, пошкоджені дев'ять приватних будинків.