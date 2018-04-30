Було дві причини: Порошенко пояснив, чому Україна не оголосила війну Росії у 2014 році
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна не оголосила війну Російській Федерації у 2014 році, щоб завершити процедуру передачі влади та щоб світ визнав факт агресії Росії проти України.
Про це Порошенко повідомив під час наради з керівниками силових відомств.
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«Хочу ще раз наголосити, що ми не мали можливості оголошувати війну (Росії – УНІАН) з двох причин. Перша — нам треба було завершити демократичну процедуру передачі влади, визнаної у всьому світі. Ви знаєте, що під час військового положення Конституцією України заборонено проводити будь-які виборчі процеси», - зазначив він.
«І друга позиція — світ мав визнати, що проти України ведеться війна і агресія. Не громадянська війна, як це намагались нав'язати світові. Не конфлікт на сході України…а те, що зараз визнав світ в документах міжнародних організацій, в окремих заявах наших партнерів та союзників – агресія РФ, те, що відбулося в Криму – незаконна анексія РФ суверенного українського Криму», - додав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 30 квітня на Донбасі офіційно закінчується Антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).