Біля Майорська сьогодні на вибуховому пристрої підірвався цивільний

За даним фактом представниками Національної поліції України проводиться досудове розслідування.

Сьогодні, близько 12.30 в районі населеного пункту Майорськ, підірвався на невідомому вибуховому пристрої цивільний чоловік 1993 року народження.

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Як повідомляє штаб операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook, потерпілий оперативно доставлений до ЦРЛ м. Бахмут, де йому була надана кваліфікована медична допомога, на даний час загрози його життю немає.

За даним фактом представниками Національної поліції України проводиться досудове розслідування.

«Командування Об’єднаних сил звертається до населення щодо неухильного дотримання особливого порядку в зоні проведення операції Об’єднаних сил», – йдеться в повідомленні.