Військовий на Донбасі скоїв самогубство через нерозділене кохання – штаб

Командування Об’єднаних сил обіцяє провести детальне розслідування інциденту і оприлюднити його результати.

Зранку 30 квітня покінчив життя самогубством один військовослужбовець.

Читайте також"Джавеліни" викличуть у росіян незручні спогади про виведення військ з Афганістану – експерт Atlantic Council

Як повідомляє прес-центр Штабу операції Об’єднаних сил, про це на сьогоднішньому брифінгу заявив командувач об’єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний.

Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання.

«На місці працювала слідча група національної поліції. Триває розслідування. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Й ще раз наголошуємо, що найдорожче, що є в людини- це її життя», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що командування об’єднаних сил проведе детальне розслідування, його результати будуть оприлюднені.