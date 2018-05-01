Військовий на Донбасі скоїв самогубство через нерозділене кохання – штаб
16:51, 01 травня 2018Війна
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Командування Об’єднаних сил обіцяє провести детальне розслідування інциденту і оприлюднити його результати.
Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання / фото president.gov.ua
Зранку 30 квітня покінчив життя самогубством один військовослужбовець.
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Як повідомляє прес-центр Штабу операції Об’єднаних сил, про це на сьогоднішньому брифінгу заявив командувач об’єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний.
Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання.
«На місці працювала слідча група національної поліції. Триває розслідування. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Й ще раз наголошуємо, що найдорожче, що є в людини- це її життя», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що командування об’єднаних сил проведе детальне розслідування, його результати будуть оприлюднені.
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