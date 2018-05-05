В районі проведення ООС виявлено російський вогнемет "Джміль"

Серед іншого, було виявлено малий розвідувальний безпілотний літальний апарат, що перебуває на озброєнні підрозділів Збройних сил РФ.

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України, залучені до проведення Операції Об’єднаних сил (ООС), виявили у Донецькій та Луганській областях засоби ураження російського виробництва.

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Про це повідомляється на сайті СБУ. "Зі схрону, що був облаштований поблизу селищ Залізна Балка та Павлопіль на Донеччині, правоохоронці вилучили реактивний піхотний вогнемет "Джміль". Оперативники спецслужби також виявили малий розвідувальний безпілотний літальний апарат, що перебуває на озброєнні підрозділів ЗС РФ", - йдеться у тексті.

Крім того, зазначається, що у покинутій будівлі в селищі Камишне на Луганщині оперативники спецслужби виявили ручну оборонну ударно-дистанційну гранату РГО-1, три запали до гранат РГО та чотири міни МОН-50.

За висновками експертів, зазначені засоби ураження на озброєнні українських військових не перебувають, наголосили у Службі.

"Відповідні матеріали долучені до кримінального провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу як докази російської присутності в окремих районах Донецької та Луганської областей", -додали у СБУ.