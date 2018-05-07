Бойовики нервують: окупанти поширюють чутки про підготовку ЗСУ до наступу на Донбасі

Приведення окупаційних підрозділів у стан найвищої бойової готовності негативно сприймається особовим складом бойовиків.

Російське окупаційне командування поширює чутки про підготовку Збройних сил України до наступу на Донбасі з метою виправдання режиму постійних перевірок бойової готовності бойовиків.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«Російське окупаційне командування продовжує активно розповсюджувати викривлену та упереджену інформацію, що стосується зміни формату протидії російській агресії з Антитерористичної операції на операцію Об’єднаних сил. З метою виправдання режиму постійних перевірок бойової готовності з’єднань і частин так званих 1 АК та 2 АК російсько-окупаційних військ, противником поширюються чутки про підготовку ЗС України до наступу», - сказав він.

Зокрема, за його словами, у травні до «вищого ступеня бойової готовності» приводились 1 (дислокується в окупованому місті Кальміуське) та 3 (у окупованому м. Горлівка) окремі мотострілецькі бригади, 9-й окремий штурмовий мотострілецький полк морської піхоти (у окупованому Новоазовську) так званого 1 АК, а також 4-та (у окупованому Алчевську), 7-ма (окупована Брянка) окремі мотострілецькі бригади, 6-й окремий мотострілецький полк (окупована Кадіївка) так званого 2 АК.

«Водночас, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, тримання противником у постійному напруженому стані більшості підрозділів окупаційних військ негативно сприймається особовим складом та поглиблює рівень недовіри до російського командування, зокрема, і російської пропаганди взагалі», - резюмував він.

Нагадаємо, 30 квітня президент Петро Порошенко підписав указ про завершення Антитерористичної операції та наказ про початок операції Об’єднаних сил, яка стартувала з 14.00 30 квітня.

Президент зазначив, що у разі переходу РФ до широкомасштабного наступу на Донбасі, відповідальність за відсіч агресії в першу чергу лягає на командувача Об’єднаних сил. За словами президента, АТО може бути відновлена у будь-який час у разі виникнення терористичних загроз на звільнених територіях.