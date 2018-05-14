Спецпредставник США Волкер прибув на Донбас

За словами самого Волкера, на Донбасі він має намір «побачити ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу на Донбасі».

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер прибув на Донбас.

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Про це у своєму Twitter повідомляє українська служба Голосу Америки.

«Спеціальний представник США щойно прибув на Донбас», – йдеться в повідомленні.

Спеціальний представник США @SpecRepUkraine щойно прибув на Донбас. Команда Голосу Америки з ним щоб пролити світло на гуманітарну кризу та наслідки війни спричинені російською агресією. — Голоc Амepики (@chastime) 14 травня 2018 р.

Раніше Курту Волкеру продовжили і навіть розширили мандат. За інформацією ЗМІ, він матиме не лише повноваження щодо ситуації на Донбасі, а й широкі повноваження по Україні як такій.

За словами самого Волкера, на Донбасі він має намір «побачити ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу на Донбасі».