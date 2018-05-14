Спецпредставник США Волкер прибув на Донбас

20:49, 14 травня 2018
Війна
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Курт Волкер / REUTERS

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Про це у своєму Twitter повідомляє українська служба Голосу Америки.

«Спеціальний представник США щойно прибув на Донбас», – йдеться в повідомленні.

Раніше Курту Волкеру продовжили і навіть розширили мандат. За інформацією ЗМІ, він матиме не лише повноваження щодо ситуації на Донбасі, а й широкі повноваження по Україні як такій.

За словами самого Волкера, на Донбасі він має намір «побачити ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу на Донбасі».

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Теги: #Донбас#Курт Волкер