Загострення на Донбасі: за добу бойовики 60 разів відкривали вогонь, семеро українських захисників поранені - Об'єднані сили
07:31, 18 травня 2018Війна
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Завдяки "активній обороні" українські підрозділи ліквідували шістьох бойовиків, ще одного поранили.
ЗСУ ліквідували 6 бойовиків / фото facebook.com/pressjfo.news
За минулу добу і ніч 18 травня незаконні збройні формування 60 разів відкривали вогонь на Донбасі. Семеро українських військових отримали поранення. Про це у Facebook повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.
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Відзначається, що завдяки "активній обороні" українські підрозділи ліквідували шістьох бойовиків, ще одного поранили.
Окупанти проводили обстріл з мінометів в районі Троїцького (Луганська область), Світлодарська, Новолуганського, Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Водяного (Донецька область), йдеться в повідомленні.
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