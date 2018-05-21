Бойовики обстріляли в Торецьку дитячий реабілітаційний центр, евакуйовано 28 дітей

Загалом внаслідок ранкового артобстрілу міста пошкоджено сім будинків.

Бойовики обстріляли в Торецьку Донецької області будівлю Центру соціально-психологічної реабілітації, де перебували 28 дітей.

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Як повідомляє Головне управління Національної поліції України в Донецькій області, зранку до Торецького відділення поліції надійшло повідомлення від директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей про те, що в ході обстрілу о 6.20 було пошкоджено вікна в будівлі центру. Постраждалих немає.

Керівництво закладу звернулось до поліцейських з проханням по допомогу в евакуації дітей - це 28 хлопчиків та дівчаток віком від 3 до 17 років. Поліцейські доставляють дітей та персонал до безпечної зони.

Загалом внаслідок артилерійського обстрілу бойовиками Торецька зранку було пошкоджено 7 будинків.