Бойовики обстріляли в Торецьку дитячий реабілітаційний центр, евакуйовано 28 дітей
12:24, 21 травня 2018Війна
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Загалом внаслідок ранкового артобстрілу міста пошкоджено сім будинків.
Поліцейські доставляють дітей та персонал до безпечної зони \ vchasnoua.com
Бойовики обстріляли в Торецьку Донецької області будівлю Центру соціально-психологічної реабілітації, де перебували 28 дітей.
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Як повідомляє Головне управління Національної поліції України в Донецькій області, зранку до Торецького відділення поліції надійшло повідомлення від директора Центру соціально-психологічної реабілітації дітей про те, що в ході обстрілу о 6.20 було пошкоджено вікна в будівлі центру. Постраждалих немає.
Керівництво закладу звернулось до поліцейських з проханням по допомогу в евакуації дітей - це 28 хлопчиків та дівчаток віком від 3 до 17 років. Поліцейські доставляють дітей та персонал до безпечної зони.
Загалом внаслідок артилерійського обстрілу бойовиками Торецька зранку було пошкоджено 7 будинків.
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