Миротворці ООН мають замінити російські війська на Донбасі - Волкер

Спецпредставник США вважає, що прогрес в урегулюванні конфлікту на сході України залежить від президента РФ Володимира Путіна.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй мають замінити російські війська на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телефонного прес-брифінгу для журналістів, організованого з Брюсселя.

"Я думаю, що найбільш важливе повідомлення для Путіна – що європейці хочуть бачити мир в Україні, вони хочуть бачити, що територія України відновлена, вони хочуть бачити впровадження Мінських угод. І це все в руках Росії. Нам потрібно, щоби Росія втілила це в життя", - сказав Волкер.

Він сказав, що рішення щодо зміни поведінки Росії залежить від Путіна.

"І це важливо для президента Путіна також. Якщо він хоче відновити міцні відносини з Європою, і якщо він хоче скасування санкцій, які були запроваджені через бойові дії на сході України, він має діяти, аби врегулювати конфлікт", - заявив Волкер.

При цьому він наголосив, що в Європі спостерігається значний рівень підтримки щодо розміщення миротворчих сил ООН під егідою ООН. "І якщо президент Путін серйозно погодиться на таку силу, не просто на захист спостерігачів на лінії розмежування, але на справжню миротворчу силу – я думаю, що ми зможемо побачити певний значний прогрес. Я думаю, що це головне повідомлення для президента Путіна", - наголосив Волкер.

При цьому він сказав, що не має жодної офіційної інформації від Кремля щодо того, покидає чи залишається на посаді представника Росії з переговорів стосовно України помічник президента Росії Владислав Сурков.

"Росія має прийняти основоположне рішення, аби встановити мир на сході України. Забрати її війська і дозволити, щоби миротворча сила з мандатом ООН замінила їх. Я думаю, це є найкращим сподіванням, яке ми маємо. Тому ми робитимемо все можливе, щоби зберігати канали та діалог відкритим. Ми хочемо це врегулювати", - сказав Волкер.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Волкер наголосив, що Російська Федерація має серйозно поставитися до пропозицій США, Франції та Німеччини щодо розміщення миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на Донбасі.

Він уточнив, що миротворча місія ООН має забезпечити мир на Донбасі, створити безпеку та створити умови, за яких Мінські угоди будуть повністю впроваджені.

"Коли Росія буде готова розмовляти про це - ми готові будемо зустрітися, і ця зустріч може бути з паном Сурковим, з яким я зустрічався багато разів, або будь з ким, кого Росія призначить", - заявив спецпредставник США і наголосив, що "важливо тримати двері відкритими для урегулювання".

Також він нагадав про відмінності у пропозиціях Росії та країн Заходу щодо миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Російська пропозиція, зроблена минулого року у вересні, дуже відрізняється від того, що ми запропонували. Пропозиція Росії щодо розміщення миротворців або сил захисту ООН тільки вздовж лінії зіткнення лише розділить територію", - заявив Волкер.

"Альтернатива, яку Сполучені Штати, Франція та Німеччина запропонували і сформулювали для Росії, полягає у тому, аби миротворча сила за мандатом ООН була би відповідальною за безпеку на всій території (Донбасу), і в тому числі включала контроль над українською стороною українсько-російського міжнародно визнаного кордону", - наголосив Волкер.