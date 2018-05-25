Під Горлівкою евакуйовують населення через підрив складу боєприпасів (відео)

За словами місцевих жителів, вогонь коректували з повітря, щоб влучити у склад боєприпасів.

Сьогодні близько 4-ої ранку російські найманці обстріляли околиці Старої Миколаївки поблизу Горлівки Донецької області.

Мешканці розповідають, що було близько 10-12 "прильотів" мін – ймовірно, корегували вогонь з повітря, цілячи у склад боєприпасів, йдеться у повідомленні прес-служби Донецької облдержадміністрації.

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Один з прильотів виявився влучним – боєприпаси почали вибухати. У селищі проживає 700 людей, рятувальники і поліція обійшли всі двори та почали евакуювати населення.

"Поки що вивезли 20 людей, серед них 11 дітей. За інформацією департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, ситуація у селищі контрольована, інтенсивність вибухів значно зменшилася, постраждалих серед цивільних немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Світлодарській дузі українські військові захопили кулемет Калашникова бойовиків.