Президент Естонії стане першим лідером іноземної держави, яка відвідає Донбас

13:31, 22 травня 2018
Політика
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Петро Порошенко та Керсті Кальюлайд / Фото УНІАН

Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд здійснить візит на визволену від російських загарбників українськими Збройними силами частину Донбасу. Сьогодні вона прибула до України та зустрілася з президентом України Петром Порошенком.

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"Президент Естонії стане першим главою іноземної держави, яка відвідає визволену від російських загарбників частину Донбасу", - повідомив у Twitter прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко виступив з ініціативою щодо шефства країн ЄС над містами Донбасу.

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Теги: #Донбас#Естонія#Україна та Естонія