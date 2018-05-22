Президент Естонії стане першим лідером іноземної держави, яка відвідає Донбас

Кальюлайд здійснить візит на визволену від російських загарбників частину Донбасу.

Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд здійснить візит на визволену від російських загарбників українськими Збройними силами частину Донбасу. Сьогодні вона прибула до України та зустрілася з президентом України Петром Порошенком.

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"Президент Естонії стане першим главою іноземної держави, яка відвідає визволену від російських загарбників частину Донбасу", - повідомив у Twitter прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко виступив з ініціативою щодо шефства країн ЄС над містами Донбасу.