Президент Естонії стане першим лідером іноземної держави, яка відвідає Донбас
13:31, 22 травня 2018Політика
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Кальюлайд здійснить візит на визволену від російських загарбників частину Донбасу.
Петро Порошенко та Керсті Кальюлайд / Фото УНІАН
Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд здійснить візит на визволену від російських загарбників українськими Збройними силами частину Донбасу. Сьогодні вона прибула до України та зустрілася з президентом України Петром Порошенком.
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"Президент Естонії стане першим главою іноземної держави, яка відвідає визволену від російських загарбників частину Донбасу", - повідомив у Twitter прес-секретар президента Святослав Цеголко.
Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко виступив з ініціативою щодо шефства країн ЄС над містами Донбасу.
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