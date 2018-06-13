Експерт пояснив, навіщо окупанти на Донбасі "несуть маячню" про наступ ЗСУ

За словами військового експерта, терористи регулярно повідомляють про початок наступу української армії.

Бойовики на окупованій території Донбасу методично залякують місцеве населення початком активних бойових дій в рамках інформаційної спецоперації.

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Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь, передє «Апостроф».

"Вони ж говорили про наступ української армії 3 червня, але ця дата давно минула, і нічого не сталося. Сенс операції - у мобілізації інформаційного простору Росії і «ДНР». За законами інформаційної роботи йде вплив на свідомість людини, щоб люди не замислювалися про те, чому зростає ціна на бензин, потрібно нести маячню про те, що Україна може напасти на Росію, наприклад. І це спрацьовує. Адже ми зараз про це говоримо", - зазначив експерт.

За його словами, терористи регулярно повідомляють про початок наступу української армії.