ЗСУ взяли у напівкільце ворожий опорник під Мар'їнкою

Тепер підлеглі молодшого лейтенанта Артема, зайнявши панівні висоти, бачать російських окупантів як на долоні.

Нову позицію на ділянці оборони Мар’їнка — Славне підрозділ однієї з українських механізованих бригад зайняв зовсім недавно. Тим самим наші бійці суттєво поліпшили своє тактичне розташування.

Вони обладнали свою нову лінію оборони на панівних висотах, відтак отримали можливість не тільки контролювати всі підходи до ворожого опорного пункту, але й вести по ньому фланговий перехресний вогонь, передає "Народна армія".

Зазначається, що російські окупанти, схоже, не очікували, що тепер їхній укріплений опорник, що складається з трьох вогневих точок і майже 100 метрів траншей повного профілю, опинився у щільному напівкільці.

Як розповів командир роти молодший лейтенант Артем, підготовку до облаштування нових позицій особовий склад підрозділу здійснював майже впродовж усього терміну ротації, тобто близько шести місяців. Розпочали роботи ще глибокої осені. Спочатку, провівши розвідку місцевості, виявили точки, де розташувалися загарбники, їхні сили й засоби. Потім розмінували підходи до місця обладнання позицій, після чого приступили до виконання інженерних робіт.

Читайте такожДоба на Донбасі: четверо українських військових поранені, терористи намагалися атакувати й зазнали втрат

"Проводити роботи треба було так, щоб це не помітив ворог. Із огляду на те, що противник був особливо пильний у нічний час, працювали в ранкові й післяобідні години: як доводив досвід, саме в цей час доби увага бойовиків притупляється. І дійсно, нашим бійцям вдалося перехитрити окупантів і таємно підготувати позиції", - йдеться у повідомленні.

На цьому шляху найбільш трудомістким завданням була доставка до місця обладнання позицій будматеріалів та мішків із піском. Бійці їх тягали буквально на собі, непомітно долаючи відстань у 800 метрів за 40–50 хвилин. А з урахуванням того, що роботи тривали переважно взимку і всі були одягнені по-зимовому та ще й у бронежилетах зі зброєю за спиною, на кожного припадало 50–70 кілограмів вантажу. Окопи і бліндажі копали вручну.

Розуміючи, що противник своїми діями створює реальну загрозу життю і здоров’ю особового складу, командир отримав згоду на відкриття вогню у відповідь, у тому числі й засобами «старшого начальника». За вказаними координатами було завдано удару, в результаті чого мінометну батарею окупантів та одну з довготривалих вогневих точок нейтралізували.

Раніше волонтери фонду "Повернись живим" повідомляли, що українські військові знищили позицію бойовиків на Донбасі. Це був превентивний удар по цілях, які несуть потенціальну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування.