Російсько-окупаційні війська з опівночі 13 разів порушували режим тиші – штаб ООС

В ході бойових дій втрат серед українських захисників немає.

Російсько-окупаційні війська з опівночі 13 разів порушували режим припинення вогню, зокрема двічі вони відкривали вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляє прес-центр Об‘єднаних сил у зведенні станом на 18.00, сьогодні ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Поблизу населеного пункту Золоте, під прикриттям мінометів та вогню БМП, бойовики намагалися покращити своє тактичне положення на Луганському напрямку.

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Об’єднані сили відкривали вогнем відповідь не давали противнику можливості просування в бік своїх позицій.

На Донеччині під прицілом російсько-окупаційних військ опинилися околиці Авдіївки та Зайцевого.

На Маріупольському напрямку окупанти відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по Водяному та Широкиному.

Об'єднані сили давали адекватну відповідь, не порушуючи Мінських домовленостей.

В ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували важке озброєння.