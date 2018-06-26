Журналіст розповів, де живе екс-ватажок "ЛНР" Плотницький
16:21, 26 червня 2018Війна
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За словами журналіста, у Плотницького у Воронежі - бізнес.
Стало відомо, де перебуває екс-ватажок "ЛНР" / Replyua.net
Колишній ватажок терористів "ЛНР" Ігор Плотницький після втечі з окупованого Луганська живе у Воронежі, де нібито веде бізнес.
Про це у коментарях в Facebook написав журналіст, який співпрацює з російськими пропагандистськими ресурсами, Олександр Чаленко.
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"Його (Плотницького - Ред.) туди (у Воронеж - Ред.) заслали. Романс "Роздайте патрони, поручик Плотницький..." чув?" — написав Чаленко у відповідь на коментар під своїм постом.
Також Чаленко уточнив, що в Ігоря Плотницького "у Воронежі бізнес ще з початку годування".
Раніше нардеп Дмитро Тимчук повідомляв, що Плотницький проживає в населеному пункті Барвиха Одінцовського району Московської області, періодично виїжджаючи до Москви.
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