Тимчук про Плотницького: "спокійнісінько проживає" в Підмосков'ї і облаштовує "родове помістя"

За інформацією Дмитра Тимчука, екс-ватажок луганських бандформувань періодично виїжджає в Москву за покликом кураторів і своєму бізнесу.

Інформація в ЗМІ про затримання російськими спецслужбами колишнього керівника «ЛНР» Ігоря Плотницького та перебування його в СІЗО не відповідає дійсності.

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Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«За нашими даними, І. Плотницький спокійнісінько проживає в населеному пункті Барвиха Одінцовського району Московської області, періодично виїжджаючи до Москви за покликом кураторів і своєму бізнесу», – йдеться в повідомленні.

Тимчук заявив, що при цьому проживає Плотницький не просто «в якийсь комунальній квартирі», а у власному комфортабельному будинку, який знаходиться в елітному котеджному селищі.

«На даний момент пан Плотницький зайнятий елітним ремонтом і благоустроєм свого «родового помістя», вартість якого, за нашою інформацією, варіюється від 20 до 30 млн. дол. США. Тож, на відміну від обдурених мешканців «ЛНР», які саме виживають в реаліях «русского мира», у Ігоря Плотницького життя вдалося. Правда, залишається питання – чи надовго?», – зазначив Тимчук.