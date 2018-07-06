Бойовики продовжують порушувати "хлібне перемир'я": протягом дня 8 разів відкривали вогонь, бійця ЗСУ поранив снайпер

Бойовики 8 разів порушили так зване «хлібне перемир'я».

Протягом поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі один український військовий поранений.

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Як повідомляє прес-центр Об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook, з сьомої ранку і до 18 годин вечора противник продовжував порушувати так зване «хлібне перемир'я».

Бойовики 8 разів відкривали вогонь на Луганському, Горлівському, Донецькому і Маріупольському напрямках із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Південне, Новоселівка Друга, Авдіївка, Красногорівка та Водяне.

По позиціях захисників Красногорівки працював снайпер, внаслідок цього один український військовослужбовець отримав поранення. Втрати ворога уточнюються.

«Українські захисники контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога», - підкреслили в прес-центрі.