На Донбасі загинув військовий зі Львівщини

Загинув 23-річний військовослужбовець із села Верхній Лужок Володимир Лужецький.

На Донбасі загинув 23-річний військовослужбовець із Львівської області Володимир Лужецький.

Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

"На Донбасі сьогодні, 10 липня, загинув український захисник Володимир Лужецький. Володимир Лужецький родом із села Верхній Лужок Старосамбірського району Львівської області. Народжений 1995 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у зведенні штабу операції Об'єднаних сил станом на 7 ранку зазначалося, що втрат серед українських військових поточної доби не було.