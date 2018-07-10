На Донбасі загинув військовий зі Львівщини

16:25, 10 липня 2018
Війна
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На Донбасі загинув військовослужбовець із Львівщини / фото УНІАН

Про це повідомили у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

"На Донбасі сьогодні, 10 липня, загинув український захисник Володимир Лужецький. Володимир Лужецький родом із села Верхній Лужок Старосамбірського району Львівської області. Народжений 1995 року", - йдеться у повідомленні.  

Зазначимо, що у зведенні штабу операції Об'єднаних сил станом на 7 ранку зазначалося, що втрат серед українських військових поточної доби не було.

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Теги: #Донбас#загиблі військові