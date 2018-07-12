На Донбасі зафіксували 6 випадків прольоту ворожих безпілотників

Два з них ідентифіковані як "Гранат" російського виробництва, Об'єднані сили застосовували засоби радіоелектронної боротьби.

За добу засобами протиповітряної оборони вздовж лінії розмежування на Донбасі зафіксовано 6 випадків прольоту ворожих безпілотних літальних апаратів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив представник прес-центру операції Об'єднаних сил підполковник Анатолій Стельмах.

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«За добу засобами ППО зафіксовано 6 випадків прольоту ворожих БПЛА, два з яких ідентифіковані як «Гранат» російського виробництва. Всі вони здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України», - повідомив він.

З метою заборони роботи БПЛА противника Об'єднані сили застосовували засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше бійці загону "Українська добровольча армія", які воюють проти бойовиків на Донбасі, показали, як використовують безпілотники для вогневого ураження противника на укріплених позиціях.