Знищення позицій бойовиків на Донбасі безпілотником показали на відео
Бійці загону "Українська добровольча армія", які воюють проти бойовиків на Донбасі, показали, як використовують безпілотники для вогневого ураження противника на укріплених позиціях.
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Відео опублікував у себе в Facebook лідер УДА Дмитро Ярош.
На записі видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього, міни. Безпілотник зависає над позиціями бойовиків і завдає точні удари по укріплень.
"Ударні безпілотники Української Добровольчої Армії наносять удари по окупаційній російсько-терористичним формуванням", - йдеться у підписі до ролика.
Як повідомляв УНІАН, ситуація в зоні АТО загострюється:- за добу- 52 обстрілу, п'ятеро українських військових поранені.