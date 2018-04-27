Знищення позицій бойовиків на Донбасі безпілотником показали на відео

У ролику видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього, міни.

Бійці загону "Українська добровольча армія", які воюють проти бойовиків на Донбасі, показали, як використовують безпілотники для вогневого ураження противника на укріплених позиціях.

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Відео опублікував у себе в Facebook лідер УДА Дмитро Ярош.

На записі видно, як БПЛА скидає на траншеї бойовиків вибухові пристрої, судячи з усього, міни. Безпілотник зависає над позиціями бойовиків і завдає точні удари по укріплень.

"Ударні безпілотники Української Добровольчої Армії наносять удари по окупаційній російсько-терористичним формуванням", - йдеться у підписі до ролика.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в зоні АТО загострюється:- за добу- 52 обстрілу, п'ятеро українських військових поранені.