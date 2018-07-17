"Вистежили і помножили на нуль": під Горлівкою знищено ворожого снайпера - волонтер
11:15, 17 липня 2018Війна
510 0
Українські військові під Горлівкою ліквідували ворожого снайпера.
Ілюстрація REUTERS
Стало відомо про черговий успіх українських військових на Донбасі: вони знешкодили снайпера терористів.
Читайте також"Кугуар" прикордонників потрапив під вогонь бойовиків на Донбасі (фото)
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер і військовий блогер Вікторія Руденко. Це, як вона стверджує, сталося під Горлівкою.
"Вночі під Горлівкою було знешкоджено російського снайпера, молодці хлопці, добре спрацювали, вистежили і помножили на нуль", - написала вона.
Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу на Донбасі бойовики 19 раз обстріляли сили ООС, поранений військовий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter