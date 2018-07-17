"Вистежили і помножили на нуль": під Горлівкою знищено ворожого снайпера - волонтер

11:15, 17 липня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер і військовий блогер Вікторія Руденко. Це, як вона стверджує, сталося під Горлівкою.

"Вночі під Горлівкою було знешкоджено російського снайпера, молодці хлопці, добре спрацювали, вистежили і помножили на нуль", - написала вона.

Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу на Донбасі бойовики 19 раз обстріляли сили ООС, поранений військовий.

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Теги: #Донбас#снайпер