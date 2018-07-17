"Вистежили і помножили на нуль": під Горлівкою знищено ворожого снайпера - волонтер

Українські військові під Горлівкою ліквідували ворожого снайпера.

Стало відомо про черговий успіх українських військових на Донбасі: вони знешкодили снайпера терористів.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер і військовий блогер Вікторія Руденко. Це, як вона стверджує, сталося під Горлівкою.

"Вночі під Горлівкою було знешкоджено російського снайпера, молодці хлопці, добре спрацювали, вистежили і помножили на нуль", - написала вона.

Як повідомляв прес-центр ООС, за минулу добу на Донбасі бойовики 19 раз обстріляли сили ООС, поранений військовий.