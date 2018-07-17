На Донбасі бойовики 19 разів обстріляли сили ООС, поранено військового

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Упродовж минулої доби, 16 липня, бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил в Facebook. "Російські окупаційні війська проявляли активність на окремих напрямках і вели вогонь по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Невельського, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Лебединського, Широкиного. Разом з цим, в районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет, випустивши у бік наших захисників 3 міни. Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок ворожого вогню було поранено одного військового. За даними розвідки двох окупантів було поранено.

Раніше повідомлялося, що бойовики понад 300 разів порушили "хлібне перемир'я".