Опубліковано фото полоненого ЗСУ росіянина на Донбасі

08:54, 20 липня 2018
Війна
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Терориста взяли в полон під час бою / facebook.com/Viktoriya Rudenko

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"Насправді він росіянин тільки за паспортом... Його вже полатали і будуть готувати до обміну, але це, я думаю, буде пізніше... А зараз російський моджахед спробує всі принади СБУшного "пансіонату", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше військова розповіла про бій на Донбасі, внаслідок якого бійці ліквідували трьох терористів і взяли у полон росіянина. "Той 300-й почав кричати: "Не вбивайте, будь ласка, я росіянин". Ну, хлопці і його притягли, фахівці вже, напевно, забрали його додавати до обмінного фонду", – писала Руденко.

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Теги: #Донбас#ЗСУ#фото#росіянин