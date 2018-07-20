Опубліковано фото полоненого ЗСУ росіянина на Донбасі

Полоненого росіянина, за словами військової, будуть готувати до обміну.

З'явилося фото росіянина, про взяття якого у полон під час бою ЗСУ з ДРГ бойовиків повідомляла військовослужбовець Вікторія Руденко.

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"Насправді він росіянин тільки за паспортом... Його вже полатали і будуть готувати до обміну, але це, я думаю, буде пізніше... А зараз російський моджахед спробує всі принади СБУшного "пансіонату", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше військова розповіла про бій на Донбасі, внаслідок якого бійці ліквідували трьох терористів і взяли у полон росіянина. "Той 300-й почав кричати: "Не вбивайте, будь ласка, я росіянин". Ну, хлопці і його притягли, фахівці вже, напевно, забрали його додавати до обмінного фонду", – писала Руденко.