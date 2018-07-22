Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ святкують четверту річницю звільнення від окупантів
Четверту річницю звільнення від російських окупантів святкують три міста Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне цими вихідними.
Президент України Петро Порошенко привітав жителів Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного з четвертою річницею звільнення від російських найманців.
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«У ці дні чотири роки тому наші мужні захисники повернули мир до Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, звільнивши їх від російських найманців», - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.
«Впевнений, український синьо-жовтий прапор замайорить у всіх містах і селах Донеччини та Луганщини», - додав президент.
Нагадаємо, операція по звільненню тривала декілька днів. 21 липня від терористичних угрупувань бійці ЗСУ, Нацгвардії та добровольчих батальйонів звільнили місто Рубіжне. 22 липня зачистили Сєвєродонецьк, а 24 липня український прапор замайорів над Лисичанськом.
#ЛуганщинаЦеУкраїна 💙💛#Рубіжне, #Сєвєродонецьк і #Лисичанськ святкують четверту річницю звільнення від окупантів 🇺🇦🇺🇦🇺🇦https://t.co/h1lRybtjHVpic.twitter.com/uQ3PnShGiO— Рубрика (@rubryka) July 22, 2018