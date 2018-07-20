На Донбасі знищений бойовик "Рокер": в мережі показали фото

Українські військові ліквідували терориста Сергія Копенкова з позивним "Рокер".

У мережі показали ліквідованого на Донбасі 17 липня терориста Сергія Копенкова з позивним "Рокер".

Фото вбитого було опубліковано на сторінці офіцера 53-ї ОМБр ВСУ Анатолія Штефана Штірліца. Відзначається, що убитий був родом з Донецька.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі 17 і 18 липня ліквідували двох бойовиків, один з яких є вихідцем з Росії, а другий кандидатом у депутати Молдови.