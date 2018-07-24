Екс-"ДНРівець" зізнався: 8-х донеччан в січні 2015 року вбили бойовики в ході внутрішніх розбірок (відео)

Тоді злочин одразу списали на «українську ДРГ», але з самого початку було зрозуміло, що це неправда.

Колишній бойовик «ДНР» Денис Лотів публічно підтвердив, що 22 січня 2015 року незаконні збройні формування обстріляли автобус на вулиці Купріна (Боссе) в Донецьку, в результаті чого загинули 8 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Денис Казанський.

Журналіст нагадує, що тоді злочин одразу списали на «українську ДРГ». «Звичайно, з самого початку було зрозуміло, що це брехня. Але тепер це підтверджує і колишній член угрупування «ДНР» - бойовик Денис Лотов, який воював проти України в 2014 році. Лотов розчарувався в «ДНР», більше не воює і живе тепер в Росії. Час від часу він записує блоги з критикою Захарченка. В одному з цих блогів він розповів про те, хто обстріляв тролейбус. Це були козаки з угруповання отамана Сафоненка, які ворогували з "Оплотом" Захарченка», – пише Казанський.

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Повідомляється, що "сафоновскькі" цілилися в базу "оплотівців", але промахнулися. Результат - вісім трупів мирних донеччан. «Тоді, незабаром після обстрілу ДНРівці оголосили, що затримали диверсантів. Але в підсумку так і не показали їх. І не дивно. Адже це були свої», – зазначив журналіст.

За його інформацією, угруповання Сафоненка люди Захарченка витіснили з «ДНР» навесні 2015 року. З тих пір Сафоненко знаходиться в Росії, який «ходить на зустрічі з російськими письменниками і політиками, виступає на ТБ».

«Хоча і Сафоненко, і Лотов, який заявляє про його причетність до обстрілу, постійно живуть в Росії, російські правоохоронці не мають до них питань. Ніщо не заважає викликати їх на допит, розслідувати загибель вісьмох донеччан, але росіянам це не потрібно. Адже вони шкодують жителів Донбасу тільки на словах. Насправді Кремлю начхати на трупи і загибель людей з українськими паспортами. І карати своїх бойовиків за масові вбивства мирних жителів росіяни не збираються. Адже тоді доведеться визнати, що людей вбивали "свої", "захисники Донбасу", "антифашисти", а зовсім не "карателі" зі Львова», – розмірковує Казанський.

«Уявляєте, скільки ще подібних відкриттів чекає нас в майбутньому? Можете не сумніватися - сюрпризи ще будуть», – припускає журналіст.