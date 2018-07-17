"Республіку" багато хто став ненавидіти": у "ДНР" масово руйнують могили бойовиків (фото)

У Донецьку і Макіївці зруйновані могили та пам'ятники терористам.

У тимчасово окупованих населених пунктах Донецької області останнім часом почастішали випадки вандалізму і осквернення могил бойовиків "ДНР", а також "наруги" над символами "ДНР".

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Так, були зруйновані 18 могил і 8 хрестів на Чулковському (Олексіївському) кладовищі в Донецьку, на цвинтарі № 3 Зугресу, на Алеї слави загиблих "ополченців" акти вандалізму на 6 могилах, пошкодили або повністю знищили понад 25 пам'ятників на кладовищі селища Карла Маркса в Макіївці, передають "Ведомости Донбасса".

"На кладовищах «Південне» і «6-Капітальна» та на інших кладовищах «ДНР» були зруйновані могили, кілька разів крали «прапор ДНР» з Алеї слави загиблих захисників Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Так звані представники окупаційної "влади "ДНР" заявляють, що "раніше на території "ДНР" ніколи не відбувалися подібні "злочини".

"Мешканці тимчасово окупованих територій пояснюють ситуацію по-своєму: "Просто "республіку" багато хто став ненавидіти. Розчарувалися".

Раніше журналіст Денис Казанський повідомляв, що на кладовищах окупованого Донбасу почали красти не тільки металеві вироби, але і гранітні надгробки. У підконтрольному бойовикам Єнакієвому це стає масовим явищем.