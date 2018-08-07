Українські військові завдали потужного удару по позиціях терористів "ДНР" - бойовики зазнали втрат
19:12, 07 серпня 2018Війна
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Бойовики знову зазнають втрат на Донбасі, волонтер назвав кількість ліквідованих.
Ілюстрація REUTERS
Українські військові ліквідували трьох терористів на одній з ділянок передової в Донецькій області.
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Це сталося у вівторок, 7 серпня, пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін. "А ще кажуть, що все сталося раптово, швидко і точно. Ресурси окупантів з цього приводу вже завили", - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв прес-центр ООС, протягом минулої доби, 6 серпня, бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, в тому числі 4 рази з важкого озброєння. Поранення отримали троє бійців.
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