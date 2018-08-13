У районі Авдіївської промзони терористи щодня слухатимуть гімн України - волонтери

Бойовики стануть постійними слухачами інформаційного та музичного контенту від українських військових.

Поблизу Авдіївської промзони, де оборону тримає 92 ОМБр ЗСУ, буде встановлено рупор, через який військові транслюватимуть гімн України та інформацію, яка допомагатиме протидіяти російській пропаганді.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook розповідають волонтери фонду "Повернись живим".

Відстань до позицій терористів - до 150 метрів, а отже, представники терористичних угрупувань стануть постійними слухачами інформаційного та музичного контенту від українських військовослужбовців.

За словами військових, прокидатись вранці бойовики будуть під гімн України. У такий спосіб армійці змусять ворога завчити його напам'ять.

Раніше, щоб потролити терористів, на промзоні армійці вивішували прапори Італії, США та Сомалі.