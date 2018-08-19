Завтра почнуться роботи з пуску газу до Авдіївки

Спеціалісти облгазу впродовж останніх днів працюють над заповненням розподільних мереж.

У понеділок, 20 серпня, розпочнуться роботи з відновлення газопостачання міста Авдіївка і ще 7 селищ Ясинуватського району Донецької області.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

«У понеділок розпочнуться роботи з пуску газу жителям Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району - Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського та Водяного», - повідомив він.

За його словами, спеціалісти облгазу впродовж останніх днів працюють над заповненням розподільних мереж.

«Як і обіцяв, невдовзі прифронтові населені пункти будуть з газом», - додав Куць.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року через обстріли проросійськими терористами в результаті аварії на магістральному газопроводі без газопостачання залишились 20 тисяч жителів Авдіївки та населених пунктів Ясинуватського району.

Після цього було вирішено побудувати газопровід довжиною понад 14 км до Авдіївки в обхід тимчасово окупованої території.

13 січня 2018 року було завершено будівництво газопроводу від селища Очеретине до Авдіївки.