Завтра почнуться роботи з пуску газу до Авдіївки
У понеділок, 20 серпня, розпочнуться роботи з відновлення газопостачання міста Авдіївка і ще 7 селищ Ясинуватського району Донецької області.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.
«У понеділок розпочнуться роботи з пуску газу жителям Авдіївки та семи селищ Ясинуватського району - Орлівки, Ласточкиного, Красногорівки, Нетайлового, Тоненького, Первомайського та Водяного», - повідомив він.
За його словами, спеціалісти облгазу впродовж останніх днів працюють над заповненням розподільних мереж.
«Як і обіцяв, невдовзі прифронтові населені пункти будуть з газом», - додав Куць.
Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року через обстріли проросійськими терористами в результаті аварії на магістральному газопроводі без газопостачання залишились 20 тисяч жителів Авдіївки та населених пунктів Ясинуватського району.
Після цього було вирішено побудувати газопровід довжиною понад 14 км до Авдіївки в обхід тимчасово окупованої території.
13 січня 2018 року було завершено будівництво газопроводу від селища Очеретине до Авдіївки.