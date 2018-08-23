В Україні з'явиться перше спеціалізоване ЗМІ про війну
10:54, 23 серпня 2018Війна
165 0
Видання буде інформувати про події на передовій та роботу волонтерів у зоні бойових дій.
Фото прес-служби Міністерства оборони України
Фонд "Повернись живим" запускає мікро ЗМІ про війну. Про це на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна" заявив засновник Фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.
За його словами, це ЗМІ буде інформувати про події на передовій та, в тому числі, розповідати про роботу фонду, який наразі є однією з найбільших благодійних організацій в Україні.
Благодійник також зазначив, що всі підрозділи, які завтра, 24 серпня, будуть на параді, включаючи авіацію та артилерію, хоча б раз, отримували допомогу від волонтерів.
"Волонтерство - це покликання. Покликання, яке закінчується, коли ви забуваєте, для чого почали це робити", - підсумував Дейнега.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter