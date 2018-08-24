День Незалежності на Донбасі: з початку доби окупанти 16 разів відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння

З початку доби окупанти 16 разів обстріляли оборонні позиції Об’єднаних сил, в тому числі з важкого озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

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«З початку доби, станом на 12.00, зафіксовано 16 прицільних ворожих обстрілів оборонних позицій Об’єднаних сил, в тому числі з важкого озброєння», - сказав Гуцуляк.

За його словами, на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська 7 разів цілили по оборонцям Кримського, де вчора захисники України героїчно відбили ворожу атаку.

«Зокрема, сьогодні вночі окупанти двічі застосовували артилерію калібру 122 мм та здійснили близько 10 артилерійських пострілів, а також вели обстріли з мінометів калібрів 120 та 82 мм. Окрім цього, противник активно використовував озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю. Також гранатомети та інше піхотне озброєння ворог двічі застосовував по оборонцях населеного пункту Південне. Підрозділи Об’єднаних сил придушували ворожу активність штатним піхотним озброєнням», - повідомив Гуцуляк.

Водночас, як повідомив речник, на Донецькому напрямку вночі в районі Павлополя та зранку поблизу Гранітного українські військові зафіксували розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм.

Крім того, поблизу Павлополя, Широкиного та Водяного російсько-окупаційні війська вели обстріли з гранатометів та іншого піхотного озброєння, а поблизу Гнутового застосували по захисникам України озброєння БМП.

Гуцуляк також зазначив, що втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед українських військовослужбовців немає.

Як повідомляв УНІАН, 23 cерпня на Донбасі російсько-окупаційні війська 42 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, п’ятеро українських бійців загинули, семеро зазнали поранень.

За даними розвідки, минулої доби 12 окупантів знищено, ще 20 отримали поранення.