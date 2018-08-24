Торецьк через бойові дій залишився без водопостачання

Подачу води припинено через пошкодження лінії електропередач, яка живить Горлівську фільтрувальну станцію №2.

Місто Торецьк Донецької області через бойові дій залишився без водопостачання.

Про це заступник керівника військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Винник повідомив у Facebook.

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«Внаслідок бойових дій 24.08.2018 року пошкоджено лінію електропостачання Горлівської фільтрувальної станції №2. Вода в місто Торецьк не надходить. О 20.00 буде припинено подачу води абонентам. При надходженні додаткової інформації інформуватиму», - написав він.

Нагадаємо, в середині червня поблизу міста Торецьк Донецької області, в селі Південне в результаті обстрілу бойовиків російсько-окупаційних військ поранена жінка. На момент обстрілу жінка 1969 року народження перебувала у дворі свого приватного будинку.