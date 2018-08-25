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У Торецьку відновили подачу води

11:36, 25 серпня 2018
Війна
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У Торецьку відновили водопостачання / фото  УНІАН

Про це повідомив заступник голови ВЦА міста Сергій Винник на своїй сторінці у Facebook.

"Вночі було відновлено електропостачання Горлівської фільтрувальної станції. Вода повернулася в Торецьк!", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня місто Торецьк через бойові дій залишився без водопостачання.

Внаслідок бойових дій було пошкоджено лінію електропостачання Горлівської фільтрувальної станції №2, яка забезпечує місто водою.

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Теги: #водопостачання#Торецьк