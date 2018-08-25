У Торецьку відновили подачу води
11:36, 25 серпня 2018Війна
31 0
Без водопостачання місто залишилось через пошкодження внаслідок бойових дій електропостачання Горлівської фільтрувальної станції.
У Торецьку відновили водопостачання / фото УНІАН
У Торецьку Донецької області відновили подачу води.
Про це повідомив заступник голови ВЦА міста Сергій Винник на своїй сторінці у Facebook.
"Вночі було відновлено електропостачання Горлівської фільтрувальної станції. Вода повернулася в Торецьк!", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня місто Торецьк через бойові дій залишився без водопостачання.
Внаслідок бойових дій було пошкоджено лінію електропостачання Горлівської фільтрувальної станції №2, яка забезпечує місто водою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter