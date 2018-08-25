ООС: сьогодні бойовики при обстрілах застосували заборонене озброєння

Протягом дня бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Бойовики російсько-окупаційних бандформувань на Донбасі з 7:00 до 18:00 7 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, двічі бойовики при обстрілах застосували заборонене "Мінськом" озброєння.

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"Російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по захисниках населених пунктів Золоте, Авдіївка, Гранітне, Гнутове, Водяне та Лебединське. Під час обстрілів у районі Авдіївки ворог застосував проти військовослужбовців об'єднаних сил міномети калібру 120 і 82 мм", - йдеться в повідомленні.

Втрат у лавах ЗСУ немає.