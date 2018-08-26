Доба на Донбасі: бойовики безуспішно били по українських позиціях з мінометів і понесли втрати

Попри ворожі обстріли, протягом минулої доби втрат серед українських захисників допущено не було.

Протягом минулої доби, 25 серпня, бойовики російсько-окупаційних військ 33 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, вороги вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Зайцеве, Південне, Шуми, Залізне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському – біля Луганського, на Горлівському напрямку – в районах населених пунктів Зайцеве та Південне, і на Донецькому напрямку – поблизу Авдіївки бойовики застосовували міномети. Військовослужбовці Об’єднаних сил відбили атаку ворога та залишились на своїх позиціях.

Протягом минулої доби втрат серед українських захисників допущено не було. В той же час, за даними розвідки, за минулу добу 1 окупанта знищено, ще 3 отримали поранення.

Раніше у Донецькій області оголосили про підозру чотирьом бойовикам.