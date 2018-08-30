"Шкільне перемир'я": бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

Втрат серед українських бійців немає.

Сьогодні російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню», -йдеться в повідомленні.

В прес-центрі ООС зазначають, що окупанти вели прицільний вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. «Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував», - наголошується у повідомленні.

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При цьому зазначається, що протягом дня позиції українських військ були обстріляні у районах населених пунктів: Кримське, Новотошківське, Павлопіль та Водяне.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл.

«Втрат серед особового складу Об'єднаних сил під час обстрілів не допущено», - поінформували у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі та контрольовані Росією бойовики підтвердили відданість режиму припинення вогню, який мав розпочатися з опівночі 29 серпня у зв'язку з початком нового навчального року.

Поновлений режим припинення вогню не протримався і 10 хвилин через дії російських окупаційних військ.