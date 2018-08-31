Волонтери показали відео знищення бліндажа бойовиків на Донбасі

Ворожий об'єкт за лічені секунди перетворився на купу землі, розповіли волонтери.

Українські військові влучним ударом знищили бліндаж бойовиків на Донбасі.

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Це сталося ще до початку "режиму тиші", написали волонтери "Повернись живим" у Facebook. "За лічені секунди з першого пострілу ворожий об'єкт перетворюється на купу землі. Для цього українським військовим знадобилися бойовий досвід та "очі", встановлені волонтерами на самісінькому краю передової", - йдеться у їхньому повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі та контрольовані Росією бойовики підтвердили відданість режиму припинення вогню, який розпочався з опівночі 29 серпня у зв'язку з початком нового навчального року.